منتدى جلف إنتليجنس لأسواق الطاقة ينطلق في الفجيرة اليوم

المصدر: ■ الفجيرة - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تنطلق اليوم أعمال الدورة الثامنة لمنتدى جلف إنتليجنس لأسواق الطاقة التي تستضيفها حكومة إمارة الفجيرة على مدى يومين في فندق نوفوتيل الفجيرة، وتقام تحت شعار: «كيفية التعامل مع الوضع الطبيعي الجديد لمسارات تدفق النفط والغاز».

ويجمع المنتدى شخصيات عالمية مرموقة في صناعة الطاقة العاملين في مختلف قطاعات التجارة والتكرير والتخزين والشحن، ويوفر منصة واسعة لتبادل المعلومات بين المسؤولين والمختصين من خلال جلسات المائدة المستديرة واللقاءات والحوارات المباشرة.

ويتلقى المنتدى الدعم من الراعي الرئيسي لأعماله وهو ميناء الفجيرة، إضافة إلى دعم كل من مؤسستي فيتول وإس أند بي جلوبال بلاتس وبنك الفجيرة الوطني، ويتلقى مساندة كل من شركة البترول الماليزية «بتروناس» ومؤسسة يونيبر.

وتنعقد فعاليات المنتدى بحضور الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة ميناء الفجيرة بجانب مشاركة مجموعة من كبار الضيوف يتقدمهم محمد سنوسي باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وأرجونا راناتونجا وزير الموارد البترولية في سريلانكا والدكتور مطر حمد النيادي وكيل وزارة الطاقة.

وقال شون إيفرز الشريك والمدير التنفيذي في مؤسسة جلف إنتليجنس تنعقد الدورة الثامنة لمنتدى أسواق الطاقة في وقت يشهد تحولات كبرى في قطاع صناعة الطاقة، حيث إن طبيعة المنافسة العالمية في هذا القطاع قد تغيرت كما أن مبادرة الحزام والطريق - أو ما تعرف بطريق الحرير الجديد - ستصل إلى أكثر من 60 دولة يتجاوز مجموع إجمالي ناتجها القومي 21 تريليون دولار أميركي ولهذا فإن دورة 2018 من المنتدى تعد بفتح مناقشات ومحاورات حاسمة بين مجموعة من كبار صانعي القرار في قطاع الطاقة عالمياً.

ويشهد المنتدى - للعام الثاني على التوالي - تقديم جائزة العام لأفضل مدير تنفيذي في طريق الحرير الجديد والتي تحتفي بالرواد من قادة صناعة الطاقة الذين يتقدمون المشهد من خلال إحداث التحولات الكبرى عبر المبادلات الجديدة في المسار التجاري التاريخي التقليدي.

وتشمل الجائزة 4 فئات متنوعة تتناول التجارة والتكرير «المصافي» والتخزين والموانئ وهذه الفئات هي انعكاس للعوامل الرئيسية الأربعة المتعلقة بنشاطات طريق الحرير الجديد، والذي أصبح أهم منصة عالمية للتعاون والتكامل الاقتصادي.