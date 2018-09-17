جولة لـ«أدنيك» في الولايات المتحدة لاستقطاب معارض كبرى إلى أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

يقوم وفد من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) حالياً بجولة في الولايات المتحدة بهدف الاجتماع مع عدد من المنظمين الدوليين وبحث إمكانات التعاون بين الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن استراتيجية الشركة الرامية للترويج لإمارة أبوظبي عاصمة لقطاع سياحة الأعمال، وإحدى الوجهات المفضلة لإقامة الفعاليات الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ترأس الوفد حميد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، وضم في عضويته عدداً من المتخصصين في الإدارات ذات الصلة في الشركة.

وقال حميد الظاهري: نسعى من خلال هذه الجولة فتح آفاق جديدة من التعاون وتسليط الضوء على المزايا والإمكانيات الفريدة التي تمتلكها «أدنيك» وإمارة أبوظبي في قطاع سياحة الأعمال، وذلك بهدف استقطاب فعاليات عالمية نوعية إلى الإمارة.

وسيطلع الوفد منظمي المعارض والفعاليات الدوليين على البنية التحتية والمرافق المتطورة للشركة، بالإضافة إلى خبرتها الكبيرة في استضافة العديد من الفعاليات الدولية الكبرى، فضلاً عن القدرة الكبيرة التي تتمتع بها مراكز (أدنيك) لتوفير خدمات متكاملة طبقاً لأعلى المعايير الدولية في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية. وأكّد الظاهري أن الجولات الترويجية التي تقوم بها الشركة إلى الخارج تفسح لنا المجال لإيجاد شراكات جديدة وتبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال تنظيم المعارض.