نفي إتاحة الاتصال المجاني عبر «واتس آب» و«سكايب»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

نفى متحدث رسمي باسم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً حول توفّر المكالمات الصوتية عبر تطبيقي «واتس آب» وبرنامج «سكايب» للمحادثة، مؤكداً أن الخبر ليس أكثر من مجرد شائعة لا صحة لها.

ورخّصت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بداية العام الجاري لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، طرح باقات للاتصال الصوتي والمرئي عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة وذلك عبر تطبيقين وهما BOTIM وC›ME بدقة عالية وحديث نقي وصافٍ من دون تشويش، في حين تم إيقاف خدمات الاتصال الصوتي عبر تطبيقي «واتس آب» و«سكايب» في الدولة نهاية ديسمبر الماضي.