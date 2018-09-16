1.14 تريليون دولار قيمة الأسهم المدرجة بالأسواق العربية

المصدر: أبوظبي- البيان

ينطلق في العاصمة أبوظبي اليوم الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية في دورته الـ 43، والتي يستضيفها سوق أبوظبي للأوراق المالية، بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين للبورصات الأعضاء ومديري شركات التقاص والإيداع على مستوى العالم العربي.

وبنهاية العام 2017، أفادت البيانات الصادرة عن اتحاد البورصات العربية بأن أسواق المال في الدول العربية الأعضاء بالاتحاد سجلت تداولات بقيمة 340 مليار دولار لتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالأسواق المالية العربية إلى 1.14 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.

وتناقش الاجتماعات على مدى يومين سبل تطوير آليات العمل في البورصات العربية والارتقاء بها

وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد البورصات العربية: إن الاستضافة تأتي في وقت تسعى فيه الأسواق المالية العربية لاعتماد وتطبيق المعايير والممارسات المالية المطبقة في البورصات العالمية، مؤكداً أن تطبيق معايير الحوكمة والإفصاح العالمية تعد من أولويات عمل اتحاد البورصات العربية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البورصات الأعضاء من أجل تطوير مشاريع مشتركة بين الدول العربية، وإنعاش السوق المالي على المستوى العربي.

وأضاف أن اختيار إمارة أبوظبي لاستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية يعد اعترافاً عربياً بالتزام سوق أبوظبي للأوراق المالية في توطيد علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية في المجالين الاقتصادي والمالي.