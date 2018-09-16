«اقتصادية عجمان» تناقش سبل تنمية المشاريع الصغيرة

المصدر: عجمان - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ورشة عمل تحت عنوان «ريادة»، بالتعاون مع مجلس عجمان للشباب وعجمان إكس، تناولت برنامج تعزيز لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيفية إعداد دراسة الجدوى، بحضور ومشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت عائشة أحمد كاجور، مديرة قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدائرة، إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تشكل نسبة كبيرة من منشآت الاقتصادية في عجمان ما سمح لها بلعب دور كبير في توفير فرص عمل والمساهمة في التشغيل ودفع دورة الإنتاج وتحقيق التنمية المتوازنة.

جاءت ورشة العمل لتشدد على دور الدائرة الريادي في دعم وتنمية تلك المشاريع، حيث تعتبر الورشة استكمالاً للمبادرات والخطوات الجدية، التي تطلقها الدائرة في هذا الإطار.