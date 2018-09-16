«ألفا».. 3 ناطحات سحاب تلتحق بشارع الشيخ زايد

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

كشفت مصادر «البيان الاقتصادي» اعتزام إحدى شركات التطوير العقاري تشييد مشروع ناطحات سحاب متعددة الاستخدامات في وسط مدينة دبي على شارع الشيخ زايد لكنها تفضل الإبقاء على التفاصيل طي الكتمان ريثما يتم الإعلان عن المشروع في وسائل الإعلام.

وأوضحت أن المشروع يحمل اسم «ألفا» ويشمل نطاق عمل المشروع إنشاء 3 أبراج ذات ارتفاعات مختلفة وبأحجام مختلفة، لافتةً إلى أن الأبراج متعددة الاستخدامات وتضم عشرات الوحدات السكنية الفاخرة وعشرات المكاتب التجارية فضلاً عن الغرف والأجنحة الفندقية.

وأشارت المصادر إلى أن ارتفاعات الأبراج الثلاثة موزعة على البرج الأول 600 متر ويضم 110 طوابق، أما البرج الثاني فيصل ارتفاعه إلى 300 متر ويضم 77 طابقاً، أما ارتفاع البرج الثالث فيبلغ 200 متر ويتكون من 55 طابقاً.