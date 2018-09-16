«استثمر في الشارقة» يسعى لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الصينية

المصدر: الشارقة - البيان

استعرض مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أمام أكثر من 1000 من الخبراء الدوليين والاقتصاديين والمتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية والحيوية، خلال فعاليتين استثماريتين أقيمتا مؤخراً في مدينتي شيامن وشنغهاي الصينيتين، المزايا الاستثمارية في الشارقة.

وجاءت مشاركة وفد المكتب الذي ضم محمد المشرخ، المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»، ومروان العجلة، مدير ترويج الاستثمار، ضمن استراتيجيته الرامية إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الصينية، في إطار شراكات بناءة تستهدف الارتقاء بمقومات اقتصاد المعرفة المحلي وتعزيز الابتكار فيه، وتلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وشارك المكتب في الدورة الـ23 للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار «وايبا»، التي عقدت بين 7 و9 سبتمبر في مدينة شيامن تحت عنوان «عصر جديد في الاستثمار الأجنبي المباشر».

كما شارك «استثمر في الشارقة» في جلسة نقاشية بمعرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة. وشهدت «قمة الصين للاستثمارات الخارجية»، التي عقدت في شنغهاي يومي 12 و13 سبتمبر، مشاركة محمد المشرخ في جلسة حوارية تحت عنوان «كيف توجه نجاحك».