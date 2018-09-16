«زيروكس»: التحول الرقمي يبدأ من تنظيم عمليات المحتوى والاتصالات

المصدر: دبي- البيان

أكد هيرفيه ليساج مدير أول لقسم خدمات التسويق والاتصالات لدى زيروكس، أن التحول الرقمي بات في طليعة اهتمام العديد من الشركات، مشيراً إلى أنه من الضروري أن تقوم الشركات بتنظيم ومشاركة وإنشاء قيمة من محتواها واتصالاتها، لكن هذا ليس بالأمر السهل، عندما تعيق الأنظمة القديمة، ونقص الاستراتيجية، وسوء الاتصالات، عمل المنظمات.

وقال إنه يجب على المؤسسات ربط عمليات الأعمال، وسير العمل، والمحتوى والاتصالات، من أجل اتباع نهج أكثر بساطة، لزيادة إمكانات نماذج التشغيل الأساسية إلى الحد الأعلى.

وأوضح أنه عندما يكون من الضروري مزامنة العمليات الداخلية مع مشاركة العملاء في الواجهة الأمامية، فإن إعادة تصميم المحتوى والاتصالات وسير العمل، يزيد من الإنتاجية، ويعزز تجربة العملاء. هذا هو المكان الذي تعمل فيه أتمتة العمليات الآلية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي على إيجاد الفروقات، من خلال عمليات أكثر كفاءة.

وقال: تحتاج العديد من عمليات الصناعة الرئيسة، إلى حلول شاملة. وعلى سبيل المثال، عندما تعتمد عملية البحث في علوم الحياة على منصات قديمة، فإنها تعوق إنتاجية الفريق، وتعرِّض التعاون للخطر، عبر النظام البيئي الأوسع، وخاصة في إدارة السجلات والامتثال للبيانات.

كفاءة

وقال إنه بالنسبة إلى كل عملية، سواء كانت عمليات داخلية أو أنشطة تواجه العملاء، فإن المحتوى المدار بشكل أفضل، والاتصالات وسير العمل، يؤدي إلى تحقيق الكفاءة الشاملة. ويحل هذا التحدي محل هيكل قديم، يستخدم العشرات من الأنظمة والأصول المنتشرة عبر الصوامع، ومحل العمليات التي تكون غير متصلة وغير آمنة.