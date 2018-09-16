قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق اليوم في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي» والتي تستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من أبرز المتحدثين والخبراء والمتخصصين في القطاع المالي من المنطقة والعالم.

ويشهد اليوم الأول للقمة، التي تشارك «البيان» في رعايتها الإعلامية تنظيم فعالية خاصة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة قبل يوم من انطلاق القمة الرئيسية غداً، وذلك بهدف بناء وتعزيز العلاقات بين المشاركين، واستعراض العديد من الحلول الناجحة التي يقدمها مبتكرون وشركات من المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، ومنصة «بلغ آند بلاي» أكبر مسرعة أعمال في العالم، وفريق «كي بي إم جي ديجيتال فيليج».

الجلسات الرئيسية

وتقام الجلسات الرئيسة للقمة يوم غد، وتجمع عدداً من أبرز خبراء التكنولوجيا المالية في الإمارات والعالم، والهيئات التنظيمية، وقيادات القطاع المالي، والمستثمرين والمبتكرين المشاركين في التكنولوجيا المالية، حيث تسهم القمة عبر جلسات الحوار وورش العمل التفاعلية في رسم خريطة مستقبل الاقتصاد الرقمي في المنطقة، كما تعزز بناء الروابط والعلاقات وتبادل الخبرات وجوانب المعرفة بين الأطراف المعنية، وتتيح للحضور التعرف على مجموعة من الحلول والمنتجات الابتكارية التي طورها مشاركون في «تحدي ابتكار فينتك أبوظبي» للتكنولوجيا المالية بالتعاون مع مؤسسات مختلفة.

استمرارية النجاح

وتأتي القمة في دورتها الجديدة لتشكل استمرارية لنجاح الدورة الافتتاحية الأولى التي انطلقت العام الماضي وشهدت تسجيل حضور نحو 3000 شخص، وشكلت الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي يقدم للمؤسسات المالية، والشركات الناشئة، والمشاركين في التكنولوجيا المالية، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية ومجتمع الأعمال بشكل عام، منصة متكاملة لتشارك المعرفة، وبناء العلاقات، وتبادل الخبرات والرؤى حول التطورات والتطبيقات الإقليمية والعالمية والابتكار في التكنولوجيا المالية.

وأكد ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أن الابتكار بما يشمل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي يمثل أحد أبرز معايير عمل سوق أبوظبي العالمي، وأحد المؤثرات الرئيسة في تميز خدماته وتشكيل إطاره التنظيمي. وقال: سنواصل التزامنا المستمر بدعم المكانة الرائدة لأبوظبي مركزاً متنامياً للتكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن الدورة الجديدة من القمة هذا العام تركز على تبني الابتكار، حيث سيتعاون شركاء سوق أبوظبي العالمي مع شركات التكنولوجيا المالية لتطوير حلول فعّالة قابلة للتطبيق وقادرة على تغير مشهد قطاع الخدمات المالية. كما ستوفر القمة منصة متكاملة للهيئات التنظيمية في المنطقة لمراجعة ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه الأسواق المالية والشركات والمستثمرين، ومناقشة سبل تحفيز التحول الرقمي، وتطوير الأنظمة ونماذج الأعمال، وتحسين تجارب المتعاملين. ونحن نتطلع للعمل المشترك مع كل الأطراف المحلية والإقليمية والعالمية المعنية لدعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع المالي.

قائمة المتحدثين

وتضم قائمة المتحدثين في «قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية» هذا العام مجموعة من أبرز الخبراء والمتخصصين في القطاع المالي مثل، مونيش فارما، الشريك في «سوفت بانك» للاستشارات الاستثمارية، وبيتر ترينور، المؤسس المشارك لشركة «يوإس إيه آي»، وجولرو أتاك، رئيسة مختبر الخزينة وحلول الابتكار التجاري لمجموعة سيتي في دبلن، وغيلا بوسكوفيتش، مؤسسة شركة «فيمتيك جلوبال»، وصقر سارباي، رئيس قسم العلاقات التنظيمية في شركة «ريبيل»، ونيكيل كومار، رئيس مجتمع المطورين في شركة «إنديا ستاك»، ومي جاو، الشريكة في شركة «آي دي جي كابيتال»، إضافة لمتحدثين من عدة هيئات تنظيمية عالمية، وبنك رأس الخيمة الوطني، و«بلاغ آند بلاي»، و«كي بي إم جي ديجيتال فيليج» وشركات عالمية أخرى.

توجهات

تتيح فعاليات الدورة الجديدة من القمة للحضور، التعرف عن قرب على أحدث توجهات وتطورات وتحديات الابتكار التكنولوجي، والفرص التي تدعم مستقبل قطاع الخدمات المالية في أبوظبي والدولة والمنطقة عموماً.