محطات «إينوك» تعود للخدمة في الشارقة 2019

المصدر: الشارقة ـ البيان

تعتزم مجموعة «إينوك» افتتاح 5 محطات خدمة في الشارقة خلال العام 2019 على أن يصل عدد المحطات في الإمارة إلى 25 محطة خلال السنوات الخمس المقبلة، وستضم هذه المحطات أحدث التقنيات والتجهيزات وستعمل وفقاً لأرقى المعايير، بغرض تطوير الخدمات المقدمة لقاطني الإمارة.

جاء ذلك خلال استقبال سلطان السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لسيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» بمبنى الدائرة الرئيسي في الشارقة، في إطار سعي المجموعة لتعزيز مجالات التعاون المتاحة بشكل عام وتوثيق الشراكة الاستراتيجية مع اقتصادية الشارقة للاستفادة بشكل أمثل من قوة اقتصاد الإمارة ولما يمثله سوق الإمارة من أهمية لأعمال المجموعة.

وأكد رئيس الدائرة أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة. وأكد السويدي أن هذا اللقاء يندرج في إطار توجه الدائرة للاتصال المباشر مع أهم القطاعات التجارية النشطة في الدولة وتقديم أفضل الخدمات الحكومية للتسهيل على المستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتقدمت مجموعة «إينوك» بخالص شكرها وتقديرها للاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه المستمرة لتهيئة البيئة الاستثمارية واهتمامه بالجانب الاقتصادي، وللمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي. كما أعربت المجموعة عن سعادتها بعودتها لممارسة نشاطها في الإمارة لأهمية أسواق الإمارة ولضخامة حجم استهلاك المواد البترولية فيها، كما أكدت استعدادها للتعاون مع الدائرة للعمل على إزالة جميع المعوقات.