حماية حقوق السياح الاستهلاكية في 1825 حالة

المصدر: دبي - بشار باغ ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 1825 شكوى استهلاكية للسياح خلال الفترة بين 1 يناير 2018 لغاية 31 أغسطس لتسجل بذلك شكاوى السياح الاستهلاكية نمواً بـ 86.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت 978 شكوى.

مكانة

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أوضح محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أن ارتفاع شكاوى السياح يأتي في ظل تكثيف وتنويع الحملات والرسائل التوعوية التي تنظمها اقتصادية دبي في مجمل المنافذ التجارية ومراكز التسوق لتعريف المستهلكين بحقوقهم وآليات حمايتهم، مما يعزز الشفافية بين التاجر والمستهلك، ويرسخ المكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي كوجهة سياحية وتجارية مرموقة للأفراد من مقيمين أو سياح.

جنسيات

ولفت لوتاه أن السعوديين احتلوا المرتبة الأولى بين 74 جنسية في شكاوى السياح، حيث ارتفع عدد الشكاوى التي رفعها مواطنو المملكة إلى 1181 شكوى منذ بداية العام الجاري مقارنة بـ 576 شكوى في نفس الفترة من العام الماضي، أي بنمو يناهز 105 %. وحل العُمانيون ثانياً بين الجنسيات بـ 116 شكوى وجاء الكويتيون في المرتبة الثالثة بـ 73 شكوى، يليهم الهنود بـ 63 شكوى والمصريين بـ 62 شكوى، وحل البريطانيون سادساً بـ 35 شكوى.

وتنوعت جنسيات المشتكين من السياح، حيث شملت دوراً مثل موريشوس وبليز ومالاوي وكوستاريكا وموناكو والمكسيك والأرجنتين وغيرها.

قطاعات

ومن حيث توزيع الشكاوى على القطاعات، احتل تأجير السيارات المرتبة الأولى في شكاوى السياح منذ بداية العام الجاري بـ 712 شكوى، مما يشكل 39 % من إجمالي شكاوى هذه الفئة من المستهلكين، مقارنة بـ 387 شكوى في نفس الفترة من العام الماضي، أي بنمو 84 %.

واحتلت التجارة الإلكترونية المرتبة الثانية بـ 240 شكوى، أي ما يشكل 13 % من إجمالي الشكاوى، مما يعكس تركيز اقتصادية دبي على حماية حقوق المستهلكين في مختلف وسائط التسوق الرقمي.

وحل الإلكترونيات ثالثاً بين القطاعات بـ 184 شكوى تلتها الخدمات بـ 170 شكوى، ومن ثم السيارات في المرتبة الخامسة بـ 133 شكوى مقارنة بـ 61 شكوى في نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بأنواع الشكاوى، أوضح لوتاه أن بند الاسترداد النقدي استحوذ على النسبة الأكبر من شكاوى السياح، حيث شكل 42 % من الإجمالي بواقع 764 شكوى مقارنة بـ 407 شكاوى في نفس الفترة من العام الماضي بنمو 87.7 %. وحل عدم الالتزام بشروط الاتفاق ثانياً بـ 531 شكوى أي ما يشكل 29 % من إجمالي الشكاوى، فيما تم تسجيل 362 شكوى ضمن نفس الفئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.

وتلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 161 شكوى غش تجاري قدمها سياح منذ يناير لغاية 31 أغسطس 2018، بالإضافة إلى 62 شكوى نتيجة وجود خلل في المنتج و42 شكوى نتيجة عدم الالتزام بشروط الضمان و29 شكوى للاستبدال و27 شكوى نتيجة إضافة رسوم إضافية و16 شكوى لعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع و13 شكوى لعدم الالتزام بشروط العروض الترويجية.

ممارسات

ولفت لوتاه إلى أن اقتصادية دبي من خلال استراتيجيتها تقوم على تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بالعلاقة بين التاجر والمستهلك وفقاً لمعايير الجودة وأفضل الممارسات المتبعة.