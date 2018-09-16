60 جهة تشارك في معرض العقارات الباكستانية

المصدر: دبي- سيد صالح

افتتح المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، معرض العقارات الباكستانية، والذي تولى تنظيمه الموقع الشبكي «Zameen.com»، أكبر بوابة متخصصة في أخبار العقارات في باكستان. وأقيم المعرض على مدى يومي 14 و15 سبتمبر في قاعة «زعبيل 5» بمركز دبي التجاري العالمي، وشاركت فيه أكثر من 60 جهة من كافة مدن باكستان. كما كانت الدورة السابقة للمعرض، والتي أقيمت العام الماضي، سجلت رقماً قياسياً في الحضور، حيث بلغ عددهم 14 ألف شخص. وعلاوة على ذلك، كانت هذه الدورة هي أول حدث عقاري باكستاني ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي. نجحت دورة هذا العام في استقطاب أعداد أكبر من الزوّار.