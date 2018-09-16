3 مشاريع تتنافس في معرض للإضاءة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد منظمو معرض الإضاءة في الشرق الأوسط في معرض «ميسي فرانكفورت»، والذي ينطلق في دبي 23 سبتمبر الجاري، على نمو المشاركة الإقليمية في أهم مشاريع تصاميم الإضاءة وحلول الإنارة.

وقالوا إن المشروعات الثلاثة: «مسجد العزيزية» في السعودية، والجناح الكازاخستاني في معرض أستانا إكسبو 2017، و«لامير دبي» تعتبر من بين مشاريع الإضاءة المعمارية المتميزة في العالم، وسوف تتنافس على الجائزة النهائية للنسخة السادسة من جوائز الإضاءة في الشرق الأوسط في دبي الشهر الجاري.

تأتي المشاريع الثلاثة ضمن قائمة مختصرة من 53 متأهلاً للتصفيات النهائية يتنافسون في سبع فئات مشاريع وست فئات منتجات وفي برنامج الجوائز الأهم في المنطقة لتصميم وتكنولوجيا الإضاءة، والذي تم اختياره هذا العام من بين 230 مشاركة.