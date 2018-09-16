الفلبين تستقطب 7579 سائحاً من الإمارات بين يناير ومايو

المصدر: دبي - البيان

استضافت الفلبين مؤخراً حدثاً دولياً تحت عنوان «ذا فلبين ترافل أكستشينج»، والذي استقطب 250 وكيلاً من وكلاء السفر إضافة إلى الخبراء والمعنيين.

يأتي ذلك فيما تستقطب الفلبين سنوياً أعداداً متزايدة من السياح الخليجيين. واستناداً إلى أحدث الإحصاءات، بلغ عدد الزائرين من الشرق الأوسط إلى الفلبين من يناير ولغاية مايو نحو 37.12 ألف زائر، ونما عدد الزوار الإماراتيين بنسبة 11.03% ليصل إلى 7.579 سائح.

وشملت أجندة هذه الفعالية العالمية عقد سلسلة من اجتماعات تطوير الأعمال مع أصحاب الفنادق في الفلبين ومقدمي الرحلات وقادة السياحة لترقية البلاد وجهة جذابة ومثالية لقضاء العطلات الاستجمامية والأعمال التجارية. وقد جرى تسليط الضوء على دول الخليج كونها إحدى الأسواق الرئيسية الواعدة من قبل وزارة السياحة الفلبينية، وفي ذات الشأن شارك ما مجموعه 12 شركة سياحية من سوق الخليج في الحدث.

وقالت داكلا غونزاليس، رئيسة قسم التطوير والتسويق في سوق الشرق الأوسط بوزارة السياحة الفلبينية: منطقة الشرق الأوسط تعد مصدراً حيوياً للسياحة الفلبينية المتجهة إلى الداخل، وذلك عبر العديد من الرحلات الجوية المباشرة، منوهة بأنه من خلال هذه المبادرة والجهود الترويجية المستمرة في المنطقة سيقوم أكبر عدد من منظمي الرحلات في أسواق الخليج وعموم المنطقة بتزويد مسافريهم بباقات وبرامج سياحية غاية في التشويق. وتقوم وزارة السياحة الفلبينية باستمرار بإطلاق الفعاليات في الدول الخليجية لاطلاع العائلات، والشباب ومحبي المغامرات على أحدث الوجهات والمرافق الترفيهية في الفلبين، وتشجيعهم على اكتشاف كنوزها من معالم طبيعية وجزر سياحية.