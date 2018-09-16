غرفة الشارقة تنظم بعثة تجارية إلى معرض في موسكو

المصدر: الشارقة - البيان

تنظّم غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، وبالتعاون مع غرف الإمارات، بعثة تجارية للمشاركة في معرض المنتجات الصناعية الغذائية الروسي، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة 17 ـ 19 سبتمبر الجاري في العاصمة الروسية موسكو.

تهدف البعثة إلى المعرض الذي يقام تحت عنوان «الطريق إلى قطاع صناعة المواد الغذائية الروسي»، للتعريف بقدرات القطاع الخاص الإماراتي وبحث فرص الاستثمار المتبادل، حيث تضم مجموعة من الشركات الإماراتية الرائدة في مختلف قطاعات الأعمال الاقتصادية.

وقال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، إن تنظيم هذه البعثة إلى جمهورية روسيا الاتحادية بالتعاون مع غرفة الشارقة وبالتنسيق مع غرفة الأعضاء، يهدف إلى إبراز قدرات ومقومات قطاع الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يتسم بالانفتاح الاقتصادي والتجاري على دول العالم، وبوجود بيئة استثمارية مشجعة لرؤوس الأموال والشركات الروسية.