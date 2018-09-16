«موديز» تطلق مناقصة لشراء أسهم شركة ريس

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أمس شركة «موديز»، بدء مناقصة تقوم بها شركتها التابعة المملوكة بالكامل، «موديز أناليتيكس ميريلاند» لشراء جميع الأسهم المتداولة من الأسهم العادية لشركة «ريس».

وتأتي هذه المناقصة بعد الإعلان في 30 أغسطس عن عقد شركتي «موديز» و«ريس» اتفاقية اندماج نهائية تقوم «موديز» بموجبها بشراء جميع أسهم شركة «ريس» المتداولة في صفقة نقدية شاملة تقدّر قيمتها بحوالي 278 مليون دولار. وتمت الموافقة على الصفقة من قبل مجلسي إدارة كلتا الشركتين.

وعقدت شركة «موديز» اتفاقيات المناقصة والدعم مع بعض المساهمين في إدارة «ريس» الذين التزموا بموجبها بقبول عرض المناقصة وعرض جميع أسهمهم في «ريس» للبيع، والتي تمثل حوالي 18 % من أسهم «ريس» الصادرة والمتداولة من الأسهم العادية (باستثناء أي أسهم مملوكة لشركات تابعة مملوكة بالكامل لشركة «ريس»). وبعد إتمام المناقصة، ستحصل «موديز» على جميع الأسهم المتبقية من الأسهم العادية لشركة «ريس» لتصبح «ريس» شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة «موديز».

وعند اكتمال عملية الاندماج، يتم تحويل أسهم «ريس» من الأسهم العادية المباعة المملوكة من أي من الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة «ريس» أو لشركة «موديز» أو أي من شركاتها التابعة، إلى أسهم عادية مدفوعة بالكامل وغير قابلة للتقييم.