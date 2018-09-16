سوق دبي الحرة تفوز بجائزتين من «غلف بزنس»

المصدر: دبي - البيان

فازت سوق دبي الحرة بجائزتي «أفضل شركة تجزئة للعام» و«شركة جلف بزنس للعام» خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز جلف بزنس الذي نظمته دار موتيفيت للنشر في فندق أوبيريو بدبي مؤخراً. وتكرم جوائز «جلف بزنس» الشركات المتخصصة بصناعات تشمل الطاقة والسياحة والضيافة والطيران والنقل والعقار والأعمال المصرفية والرعاية الطبية والتجزئة.

جرى تكريم عدد من قادة الأعمال في تلك الصناعات السبع، في حين ذهبت جوائز الأعمال للتميز إلى ست فئات خاصة، بما في ذلك جائزة «شركة جلف بزنس للعام»، وتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم مستقلة وبناء على نتائج تصويت الجمهور.

وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نحن سعداء بفوزنا باثنتين من جوائز جلف بزنس، وخاصة جائزة «شركة جلف بزنس للعام»، وهذا إنجاز رائع لمؤسستنا يعكس العمل الجاد والتفاني لفريقي الإدارة والعمل».

تسلّم الجائزة ممثلاً عن سوق دبي الحرة كولم ماكلوكلين الذي كان بصحبة صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي- الخدمات المؤسسية.