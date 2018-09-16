إطلاق نظام التعاملات الرقمية «هيتا تشين» في دبي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «ريلام للاستثمار» رسمياً نظام التعاملات الرقمية «هيتا تشين» القائم على الجيل الثالث من تكنولوجيا التعاملات الرقمية «البلوك تشين» تحت اسم «هيتا تشين». وبدأ الإطلاق العالمي في دبي.

وقال سلطان علي لوتاه، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«هيتا تشين»: ندفع قدماً نحو منظومة جديدة. وستكون هيتا تشين بمثابة أداة تمكين للعمل والحياة الاجتماعية.

وهي مصمّمة لتكون منظومة متنوعة تناسب قطاعات مختلفة مثل التمويل والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتعاملات التجارية والنقل، وستتطور تلقائياً وباستمرار تماشياً مع التغيرات التي تشهدها مجتمعاتنا. وأضاف: «تقوم هذه المنظومة على الجيل الثالث من تكنولوجيا التعاملات الرقمية «البلوك تشين»، وسنتمكن من خلالها من توفير العقود الذكية، وعملات هيتاكوين الرقمية ومحافظ هيت وغيرها من التقنيات».

وتهدف العملة الرقمية «هيتاكوين» إلى أن تصبح واحدة من أكثر العملات المشفّرة شعبية في العالم، مدعومة بالطلب المتولد من عمليات الاكتتاب الرقمي عبر نظام «هيتا تشين»، حيث سيتمكن جميع المستخدمين من إطلاق مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية الخاصة بهم. وشركة «ريلام للاستثمار»، وهي شركة استثمار عالمية تتخذ من دبي مقراً لها.