شراكة بين سيدات أعمال عجمان ونادي الشارقة

المصدر: عجمان - وام

أبرم مجلس سيدات أعمال عجمان، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، اتفاقية شراكة مع نادي سيدات الشارقة؛ بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المؤسسي والشراكة في تمكين المرأة.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس المجلس، أهمية الاتفاقية وانعكاسها على تكامل الأدوار وتعزيز العمل بين الجانبين، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات المؤسسية وإطلاق المبادرات الفعالة والوصول إلى نتائج تصب في دعم وتمكين المرأة وسيدات الأعمال.

من جانبها، أكدت خولة جاسم السركال المدير العام للنادي، حرص الطرفين على دعم وتمكين المرأة بشكل عام، الأمر الذي تنطلق منه الاتفاقية، منوهة بأن الشراكة ستعزز انضمام عضوات النادي إلى المجلس والعكس.