مجموعة «بي بي جي» تعقد الاجتماع السنوي الـ25 لموظفيها

المصدر: دبي ـ البيان

احتفلت مجموعة «بي بي جي»، للاتصالات التسويقية بالمفهوم المتجدد لهيكل أعمالها الذي تمت إعادة تصوره مؤخراً، من خلال تنظيم الاجتماع السنوي الـ25 لموظفيها على متن الفندق العائم لباخرة الملكة اليزابيث الثانية. وكشفت الشركة مؤخراً عن هويتها الجديدة ونهجها المتكامل والقوي الذي يتمحور حول عملائها من خلال 3 وحدات أعمال أساسية تتمثل في بي بي جي أورنج وبي بي جي ماكس وبي بي جي الكويت.

وشارك موظفو الشركة البالغ عددهم 150 موظفاً التابعين للشركة في دبي الكويت لمدة يومين في عدد من الأنشطة الإبداعية لتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق. وقال آفي بهوجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي جي: أسهم الاجتماع في تقريب الموظفين وتوثيق التعاون بينهم فضلاً عن تعزيز العلامات التجارية الثلاث لوحدات الأعمال التسويقية في المجموعة.