«موانئ دبي» تتسلّم 6 رافعات شوكية في جبل علي

المصدر: دبي - سيد صالح

سلّمت شركة «كونيكرانيس» الفنلندية 6 رافعات شوكية إلى موانئ دبي العالمية في المبنى رقم 1 بميناء جبل علي، حسبما نشرت الشركة أمس على موقعها الشبكي.

وذكرت «كونيكرانيس» أن موانئ دبي العالمية قد أصدرت طلبية لشراء هذه الرافعات الست في نوفمبر 2017، بينما جرى التسليم في يونيو الماضي. وأفادت الشركة بأن الرافعات موديل «كونيكرانيس 16- 1200 سي»، وتتمتع بقدرة تصل إلى 16 طناً مترياً، كما أنها مزوّدة بنظام للحماية في حالات الحمولات الزائدة.

وقال يحيى السويدي، مدير الورشة تي 1، في موانئ دبي، منطقة الإمارات: «لأن عملياتنا تتطلب ماكينات ذات إنتاجية عالية وأدنى حد ممكن من الوقت المُهدَر، فإننا نختار «كونيكرانيس» لجودة وموثوقية ماكيناتها، فضلاً عن الدعم المتميز التي تقدمه بعد البيع».