بورصة دبي للذهب.. بريق لا ينطفئ

المصدر: إعداد: عمرو عادل ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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واصلت «بورصة دبي للذهب والسلع»، التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، تحقيق أداء استثنائي خلال أغسطس الماضي وسجلت رقماً قياسياً لتداولات الروبية الهندية اليومية، كما شهدت إنجازاً مهماً للغاية، حيث اتخذت خطوة مهمة للترويج للمنتجات المالية الإسلامية من خلال دخولها في شراكة مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ما يوفر منصة لإطلاق المزيد من الأدوات المتوافقة مع الشريعة ضمن مساعي جعل دبي مركزاً لنشاط الأسواق الإسلامية.

2.08 مليون عقد تداولات شهر أغسطس

60 % نمو تداولات أغسطس على أساس سنوي

15 مليون عقد خلال الثمانية أشهر الأولى 2018

45 % نمواً في حجم التداول منذ بداية العام

126055 عقداً أعلى حجم لتداولات الروبية الهندية في 13 أغسطس

4.17 مليارات دولار تداولات الروبية الهندية في أغسطس ثاني أعلى قيمة يومية منذ التأسيس

3.1 تريليونات دولار تداولات «دبي للذهب» في 13 عاماً

267 عضواً حول العالم تقدم عقوداً آجلة وعقوداً تغطي المعادن الثمينة والطاقة والعملات

90 بنك مقاصة حول العالم تعترف ببورصة دبي للذهب