31 مليون دولار أرباح نصفية لــ «بترول رأس الخيمة»

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت أمس شركة «بترول رأس الخيمة» عن نتائجها المالية عن النصف الأول 2018 حيث حققت صافي أرباح مجمعة 31 مليون دولار. وتأسست «بترول رأس الخيمة» في دبي 2005، كشركة متخصصة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، ولها أفرع في رأس الخيمة ومسقط، فضلاً عن كونها مدرجة في بورصة العاصمة النرويجية أوسلو للأسهم.

وتمتلك «بترول رأس الخيمة» حالياً مصالح في شركتين الأولى: هي «دي إن أو أيه إس أيه» النرويجية للتنقيب عن النفط وإنتاجه، وتبلغ حصة «بترول رأس الخيمة» 40.45% والثانية: «فوكستروت انترناشيونال»، وهي شركة خاصة تنشط في التنقيب عن النفط في غرب أفريقيا.