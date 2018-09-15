«رأس الخيمة العقارية» تكشف عن أحدث مشاريعها

كشفت شركة رأس الخيمة العقارية عن أحدث مشاريعها السكنية المتمثلة بفلل ماربيا الفاخرة، ضمن القسم السكني من جزيرة الحياة، والذي يتكون من 205 فيلات ومنازل من فئة «تاون هاوس» بإطلالة على الواجهة البحرية. وتتميز بإطلالات مفتوحة على المياه متصلة بممرات خصوصاً إلى الشاطئ الخاص.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الشركة التنفيذي الجديد سميع الدين صديقي مساء أول من أمس في فندق ومنتجع فورسيزن دبي.

وتُقدم ماربيا خيارات تبدأ من غرفتي نوم إلى ثلاث غرف نوم متاحة في منازل الـ«تاون هاوس»، وأربع إلى خمس غرف نوم للفلل، بالإضافة إلى فيلا فائقة الفخامة مخصصة لكبار الشخصيات تتكون من ثماني غرف نوم. وتم تزويد كل منازل الـ«تاون هاوس» والفلل بمساحات واسعة ومغطاة لمواقف السيارات، كما تحيي هذه الفلل والمنازل مفهوم فناء المنزل في العمارة العربية التقليدية بأسلوب معاصر. كما يحتوي المشروع على حوضي سباحة في الهواء الطلق، وصالتي ألعاب رياضية، وقاعة متعددة الأغراض، ومقهى، ومناظر طبيعية تحتوي على مناطق جلوس ولعب للأطفال.

وقال سميع الدين صديقي: «يُمثل هذا المشروع إلى جانب إطلاق فندقي إنتركونتيننتال وآنانتارا إضافة نوعية مهمة إلى باقة العروض التي تُقدمها رأس الخيمة لتشجيع السياحة الخارجية والداخلية في الدولة على حدٍ سواء». وأضاف: «ستلعب الفلل دوراً مركزياً في استقطاب المستثمرين والمستأجرين إلى الجزيرة».

وتُمثل جزيرة الحياة، مشروعاً تطويرياً متكاملاً ومتعدد الاستخدامات، يمتد على مساحة ستة ملايين قدم مربع. رأس الخيمة -البيان