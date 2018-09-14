أجنحة طيران الإمارات للدرجة الأولى تحصد الذهب ضمن جوائز سفر المستقبل

المصدر: وام

نالت أجنحة الدرجة الأولى الجديدة المغلقة بالكامل على طائرات البوينغ 777 التي كشفت "طيران الإمارات" النقاب عنها في نوفمبر الماضي الجائزة الذهبية عن فئة "أفضل مبادرة في الأجواء"، وذلك خلال حفل جوائز " تجارب سفر المستقبل " الذي أقيم مؤخراً في لاس فيغاس.

وتكرم هذه الجوائز العالمية الجهود المتميزة التي تبذلها الشركات لتحسين تجارب المسافرين على الأرض وفي الأجواء، فيما تحتفي جائزة " أفضل مبادرة في الأجواء " بأفضل 3 مبادرات ساهمت في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز الكفاءة التشغيلية خلال مرحلة الطيران من السفر.

وقال ماتياس شميد نائب رئيس أول في طيران الإمارات بأمريكا الشمالية عقب تسلمه الجائزة " إن أجنحة الدرجة الأولى الجديدة المغلقة بالكامل على البوينغ 777 ارتقت من جديد بالمعايير وغيرت قواعد اللعبة في صناعة الطيران وتسعى دائما إلى التميز عندما يتعلق الأمر بتقديم أفضل تجارب السفر للعملاء "، مؤكدا الاهتمام الكبير بتطوير وتحسين المنتجات والخدمات، معتبرا الجائزة تكريما للجهود المتواصلة المبذولة في هذا الصدد.

من جانبه، هنأ ريان غي رئيس قسم الاستراتيجية والتفاعل والمحتوى لدى جوائز " تجارب سفر المستقبل " طيران الإمارات على هذا الإنجاز، مشيرا إلى أنها تميزت في فئة أفضل مبادرة في الأجواء ضمن جوائز سفر المستقبل 2018 وسط منافسة شديدة بين الشركات المرشحة، منوها إلى أن " طيران الإمارات " تمكنت من ترسيخ مكانتها على قائمة الابتكار مع إطلاقها أجنحة الدرجة الأولى الجديدة المغلقة بالكامل.

وتعد أجنحة طيران الإمارات الجديدة الأولى من نوعها المغلقة بالكامل على مستوى صناعة الطيران. ويضم كل جناح باباً منزلقاً يمتد من الأرض وحتى السقف، ويجمع بين التقنيات الذكية وخصائص التصميم العصري لأداء مختلف الوظائف، بالإضافة إلى توفير أرفع مستويات الفخامة والراحة.

وتم تجهيز كل جناح بخاصية المكالمات المرئية، التي تتيح للمسافر الاتصال بسهولة مع أفراد طاقم الخدمة لطلب الطعام ومختلف الخدمات. ويوجد لكل جناح "نافذة خدمة" تتيح للمسافر تلقي المرطبات والمأكولات الخفيفة مع المحافظة على راحته وخصوصيته.

واستخدمت طيران الإمارات للمرة الأولى على مستوى صناعة الطيران النوافذ الافتراضية في الأجنحة الوسطى، بحيث يرى ركاب هذه الأجنحة المشاهد خارج الطائرة، باستخدام تقنية كاميرا الزمن الفعلي. ويمكن للمسافرين التمتع بمشاهدة أكثر من 3500 قناة ترفيهية حسب الطلب، على شاشة مسطحة عالية الوضوح LCD قياس 32 بوصة. ويتوفر داخل الجناح أيضاً مساحة واسعة للتخزين، بما في ذلك خزانة علوية بتصميم مبتكر، وخزانة جانبية بالحجم الطبيعي لتعليق الملابس. ويحتوي كل مقعد على خيارات إضاءة شخصية ونظام تكييف يتيح التحكم بدرجة الحرارة بلمسة زر.

ويوجد في كل من الأجنحة الأخرى منظار مقرب لتمكين المسافر من التمتع بنظرة من الأعلى على المناطق التي تحلق الطائرة في أجوائها. وقد تم اعتماد أحدث التقنيات في مقاعد أجنحة الدرجة الأولى الجديدة، حيث يمتاز المقعد الجلدي الوثير القابل للتحول إلى سرير مستو بالكامل، بإمكانية ضبطه في وضع "الجاذبية صفر" المستوحاة من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أو الاختيار من بين عشرات الوضعيات لضمان تمتع المسافر بمستويات غير مسبوقة من الراحة.

كما تحتوي أجنحة الدرجة الأولى الجديدة على طائرات البوينج 777 على سماعات ئي 1 المزودة بخاصية إلغاء الضوضاء التي صممتها وأنتجتها خصيصاً لطيران الإمارات شركةBowers & Wilkins ، الشهيرة في عالم الصوتيات، لضمان تعظيم جودة الصوت في بيئة مقصورة الدرجة الأولى.

وعلاوة على ذلك، فإن كل جناح مزود بطقم يضم تشكيلة منتجات بايريدو الفخمة من العطور ومستحضرات العناية بالبشرة التي تتوفر فقط على طائرات الإمارات. ويحتوي كل جناح أيضاً على بيجاما مرطبة للجسم بتقنية"هيدرا أكتيف" وحقيبة لمستلزمات العناية الشخصية من بولغاري.

تأسست "تجارب سفر المستقبل العالمية"، وهي شركة إعلام ومناسبات مستقلة عبر الإنترنت، عام 2006 بهدف تحسين تجارب المسافرين والأداء التجاري. ويعد الحفل السنوي لجوائز "تجارب في المستقبل العالمية" بمثابة منتدى عالمي مستقل يهدف للارتقاء بتجربة المسافرين، ويجمع شركات الطيران والمطارات والوكالات الحكومية والباعة والشركات الناشئة ومصممي ومهندسي مباني المطارات ومقدمي الخدمات الأرضية وشركاء السفر وغيرهم من الجهات ذات الصلة بصناعة السفر.