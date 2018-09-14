سلسلة ضيافة عالمية تختار أبوظبي لافتتاح أول فروعها خارج أميركا

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن «ديكيز باربيكيو بيت»، عن افتتاح أول منافذه الدولية خارج الولايات المتحدة، حيث سيفتتح المطعم فرعاً له في ياس مول بأبوظبي خلال أكتوبر 2018.

وفي سياق حديثه عن حاجة السوق إلى المزيد من خيارات المشاوي الأميركية، أشار يوسف الحبال، الرئيسي التنفيذي لشركة «سيرينيتي للضيافة» الرائدة في قطاع الضيافة، إلى أن هذا النوع من المطاعم بالذات هو ما يبحث عنه العملاء في الإمارات.

وقال الحبال معلقاً: «عدّلنا قائمتنا قليلاً بحيث تنسجم مع متطلبات السوق المحلية، مع الحفاظ على روح وهوية ولاية تكساس الأصلية التي لطالما تميّزت بها على مدى 77 عاماً».