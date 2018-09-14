تباين أسواق الأسهم وسط تحسن السيولة

المصدر: دبي - عمرو عادل

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في تعاملات الأسبوع الجاري وسط عمليات شراء للأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص الواعدة، خاصة للأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية، مع عودة التحسن النسبي في مستويات السيولة تقترب من مستوى الملياري درهم من جديد.

وخلال أربع جلسات تداول هذا الأسبوع نظراً لعطلة أمس الخميس والخاصة برأس السنة الهجرية الجديدة، ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.33% أو ما يعادل 16.12 نقطة ليغلق عند 4934.44 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والطاقة، بينما تراجع سوق دبي بنحو 16.73 نقطة أو ما نسبته 0.59% ليصل إلى 2809.87 نقاط مع هبوط أسهم العقارات والنقل.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 1.93 مليار درهم، موزعة بواقع 1.1 مليار في دبي، لتصل لأعلى مستوياتها الأسبوعية منذ نهاية شهر يوليو من العام الجاري و829.48 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 1.53 مليار سهم، منها 1.24 مليار في دبي، و294.18 مليوناً في أبوظبي.

دعم البنوك

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 2.1% مع صعود «الاتحاد الوطني» 6.53%، وارتفاع «أبوظبي التجاري» 2.87% وذلك مع استمرار مباحثات الاندماج بينهما، إضافة إلى ارتفاع «أبوظبي الأول» بنسبة 2.12%.

وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.95% مع صعود سهم «دانة غاز» بنسبة 3.5% بالتزامن مع سعي شركة نفط الهلال رفع ملكيتها بها، وارتفع قطاع الاستثمار 2.6% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 2.8%.

وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات 4.2% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.36% مع انخفاض سهم «الدار العقارية» 1.57% رغم صدور مرسوم سيادي بشأنها وشركاتها التابعة والقطاع العقاري بصفة عامة بالعاصمة، وتأسيسها لشركة جديدة.

وتصدر سهم «الاتحاد الوطني» النشاط بسيولة أسبوعية بقيمة 266.19 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» مستقطباً نحو 170.78 مليون درهم، تلاه «دانة غاز» بسيولة بنحو 169.91 مليون درهم.

واحتل المرتبة الثالثة سهم «اتصالات» بتلك القائمة بسيولة بلغت 102.03 مليون درهم، يليه «أبوظبي التجاري» بنحو 80.17 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» بسيولة بلغت 75.94 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» بسيولة بلغت 47.15 مليون درهم.

ضغط العقار

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقارات بنسبة 2.31% مع هبوط سهم «دريك آند سكل» 10.2% و«إعمار العقارية» 2.75% و«إعمار مولز» 5.5%، كما هبط قطاع الخدمات بنسبة 1.38% مع تراجع «تبريد» 5.39% ونزل قطاع النقل 1% مع تراجع «العربية للطيران» 2.28% و«أرامكس» 0.93%.

وتراجع قطاع البنوك 0.38% مع هبوط «دبي التجاري» 2% و«الإمارات دبي الوطني» 1.08%، وهبط قطاع الاستثمار 0.25% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 1.52%. وفي المقابل ارتفع قطاع التأمين بنسبة 16.44% مع صعود سهم «سلامة» 38.67% وذلك منذ الإعلان عن استحواذ كل من صندوق غولديلوكس ومجموعة أبوظبي المالية على نحو 30% من الشركة الإسلامية العربية للتأمين.

نشاط «سلامة»

وتصدر سهم «سلامة» النشاط في سوق دبي بسيولة أسبوعية بقيمة 289.2 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» مستقطباً نحو 225.47 مليوناً، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 176.72 مليون درهم.

فيما حل ثالثاً سهم «جي إف أتش» بتلك القابضة بسيولة بلغت 154.63 مليون درهم، يليه «دريك آند سكل» بنحو 106.97 ملايين درهم، تلاه «ديار للتطوير» بسيولة بلغت 77.71 مليون درهم، تلاه «العربية للطيران» بسيولة بلغت 77.39 مليون درهم.