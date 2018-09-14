3.11 مليارات تعاملات الأجانب والمؤسسات في أسهم دبي

المصدر: دبي - عمرو عادل

بلغت تعاملات الأجانب والمؤسسات في سوق دبي نحو 3.114 مليارات درهم، بعد تحقيق مشتريات بنحو 1.664 مليار مقابل مبيعات بنحو 1.449 مليار بصافي شراء بلغ 215 مليوناً.

وحققت تعاملات الأجانب مشتريات بنحو 703.79 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 672.59 مليوناً بصافي شراء 31.19 مليوناً. وسجلت تعاملات المؤسسات في سوق دبي صافي شراء بنحو 184.2 مليوناً بعد إنجاز مشتريات بنحو 961.05 مليوناً مقابل مبيعات بنحو 776.85 مليوناً.

ووفق مسح لـ «البيان الاقتصادي»، بلغت قيمة تداولات الأجانب في سوقي دبي وأبوظبي الماليين خلال الأسبوع الماضي نحو 2.15 مليار درهم بيعاً وشراءً مع سيطرة النزعة البيعية على تعاملاتهم.

وبلغ إجمالي مشتريات الأجانب في الأسهم على مدار أربع جلسات تداول نظراً لعطلة رأس السنة الهجرية الجديدة، نحو 1.074 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.079 مليار بصافي بيع بلغ 5 ملايين.

واتجهت تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي نحو البيع بصافي استثمار بلغ نحو 36.81 مليوناً بعد تحقيق إجمالي مبيعات بنحو 407.40 ملايين مقابل مشتريات بنحو 370.59 مليوناً. فيما اتجهت تعاملات المؤسسات في سوق أبوظبي نحو البيع بصافي استثمار بلغ نحو 43.07 مليون درهم بعد تحقيق إجمالي مبيعات بنحو 563.59 مليوناً مقابل مشتريات بنحو 520.52 مليوناً.

وعلى صعيد الإماراتيين، بلغ إجمالي قيمة تداولاتهم نحو 3.39 مليارات موزعة بواقع 1.7 مليار مشتريات و1.69 مليار مبيعات بصافي شراء مليون درهم، واتجهت تداولات الإماراتيين نحو الشراء في أبوظبي بصافي شراء 36.81 مليوناً، ومالت تعاملاتهم نحو البيع في دبي بصافي بيع 31.2 مليوناً. وتوقع فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة «مايندكرافت» للاستشارات، تلاشي مخاوف المستثمرين بعد عطلة السنة الهجرية وعودتهم للشراء لاقتناص الفرص المتاحة مع تداول غالبية الأسهم عند مستويات سعرية جاذبة.