غرفة الفجيرة تنظم دورة تدريبية حول تأسيس المشاريع الصغيرة

المصدر: الفجيرة - وام

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة دورة تدريبية حول تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة بمشاركة 40 من الشباب من الجنسين المقبلين على إقامة مشاريع تجارية جديدة.

وتهدف الدورة، التي جاءت تحت عنوان «التأسيس الناجح للمشروع الجديد»، إلى إكساب المقبلين على إقامة المشاريع التجارية الأدوات والمهارات اللازمة لإنجاحها. وأوضح سلطان جميع عبيد، نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذه الدورة تأتي ضمن عدة دورات تقدمها الغرفة من أجل النهوض بثقافة الأعمال وأسس النجاح والتقدم في المشاريع الخاصة.

وقال جميع: «إن الغرفة إيماناً منها بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشاريع درجت على تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة، وأصدرت عدة ملفات تشتمل على دراسات جدوى أولية لفرص الاستثمار في مجال الحرف والأعمال التجارية الصغيرة».