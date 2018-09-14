2.1 مليار دولار سوق الإضاءة الذكية في المنطقة بحلول 2023

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي معرض الإضاءة في الشرق الأوسط في دورته الثالثة عشرة في 2018، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر، ليسلط الضوء على أتمتة المباني والتقنيات الحديثة، بمشاركة أكثر من 345 عارضًا من 28 دولة من أكبر الأسماء في هذا القطاع لعرض أحدث ابتكاراتهم أمام الآلاف من الشارين، المصممين، الاستشاريين والمستخدمين الإقليميين.

وكشف تقرير حديث أن منطقة الشرق الأوسط تشهد مبادرات حكومية مبشرة نحو كفاءة استخدام الطاقة فضلا عن تزايد استخدام إنترنت الأشياء وهو ما يعني زيادة حجم سوق الإضاءة الذكية في المنطقة أكثر من ثلاثة أضعاف على مدار الأعوام الستة المقبلة، حيث يتوقع أن يصل حجم السوق إلى 2.1 مليار دولار بحلول عام 2023.

قُدّر حجم سوق الإضاءة الذكية في الشرق الأوسط بـ 550 مليون دولار أميركي في عام 2017، ويضم هذا السوق عناصر التحكم في الإضاءة، التجهيزات، المصابيح الذكية، ومن المرجح أن يسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 25٪ من 2017-2023، حيث إن زيادة الاستثمارات في التقنيات الجديدة تعمل على زيادة الطلب على أنظمة الإضاءة الداخلية والخارجية المتصلة.

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة للمعرض: «يعد معرض الإضاءة في الشرق الأوسط المعرض والمؤتمر الأبرز في المنطقة لتصميم الإضاءة والصناعات التقنية، ولا تزال منطقة الشرق الأوسط تمثل سوق نمو كبير لأنظمة الإضاءة الذكية، بفضل وجود حكومات وسكان على قدر كبير من الوعي البيئي».

وتابع باولس: «إن مشاريع البنية التحتية الإقليمية واسعة النطاق إلى جانب المبادرات الشاملة للمدن الذكية تعد مؤشرات رئيسية لإمكانيات السوق، في حين أن انخفاض تكاليف LED وزيادة الطلب على أنظمة الإضاءة الموفرة أبقت السوق في وضع إيجابي متفائل».

وتفصيلا أفاد تقرير شركة تيك ساي للأبحاث TechSci Research لشهر سبتمبر 2018 أن ظهور LI-FI (Light Fidelity)، وتزايد استخدام إضاءة LED غير المرئية، والتطورات المتزايدة في التكنولوجيا اللاسلكية تعد عوامل رئيسية أيضاً، في ظل تنفيذ الحكومات الإقليمية مبادرات المدن الذكية الشاملة، وهذه المبادرات تتصدرها الإمارات والسعودية، حيث تستحوذ الدولتان الخليجيتان على ما نسبته 78 % (220 مليون دولار في الإمارات و209 ملايين دولار في السعودية) من سوق الإضاءة الذكية في المنطقة في عام 2017، وفقاً لتقرير شركة تيك ساي.

رقمنة الضوء

وأسفر ظهور رقمنة الضوء عن إدخال الإضاءة الذكية والمتصلة في الحدث السنوي الذي يستمر ثلاثة أيام - وهو منتدى متخصص يحضر فيه الشارون التجاريون ومحترفو الصناعة العروض التقديمية والعروض التوضيحية المباشرة وورش العمل التي يقدمها أبرز اللاعبين العالميين في مجال إنترنت الأشياء وتقنيات أتمتة المباني.

ومن العارضين الذين أكدوا مشاركتهم في دورة المعرض المقبلة، شركتا eelectron و iGuzzini من إيطاليا، وشركة Ragni من فرنسا وشركة LED Roadway Lighting من كندا وشركة Jooby الأوكرانية وNicolaudie Group من سويسرا.