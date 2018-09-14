«جونيبر نتوركس» تعين مديراً لمزودي الخدمات لمنطقة الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «جونيبر نتوركس»، الشركة المتخصصة في مجال الشبكات المؤتمتة والمؤمنة القابلة للتطوير، عن تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وذلك من خلال تعيين محمد طنطاوي بمنصب مدير مزودي الخدمات في المنطقة.

وسيقود طنطاوي نمو أعمال مزودي الخدمات في المنطقة، وسيكون مسؤولاً عن تأسيس وتعزيز التحالفات والتعاون مع مزودي الخدمات لدعم استراتيجياتهم الخاصة بإحداث نقلة نوعية في الأعمال. وقد سبق له العمل في العديد من شركات التكنولوجيا بما في ذلك Cisco وEMC وIBM. ويحمل طنطاوي شهادة بكالوريوس العلوم من جامعة عين شمس في القاهرة ويمتلك خبرة كبيرة في العمل بمختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.