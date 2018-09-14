«ريلام للاستثمار» تطلق العرض الأولي للعملة الرقمية «هيتاشين»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة ريلام للاستثمار رسمياً نظامها البيئي «الإيكولوجي» بتقنية الجيل الثالث من «بلوك تشين ـ هيتاتشين» وعرضها الأولي للعملة الرقمية المشفرة وبدأ الإطلاق العالمي في دبي أمس، وسيستكمل في لندن وتركيا خلال 2018.

و«هيتاتشين» هي عبارة عن شبكة بلوك تشين مهجنة فائقة السرعة لنقل المكلفات الثنائية + محسنات مثار البيانات تركز على معالجة معضلة قابلية التطوير على مدى العمر، وتدفع باتجاه منصة محكومة بشكل ديمقراطي يتم بناؤها لإجراء معاملات بمعايير الصناعة بينما تم تصميمها بشكل فريد للمستخدمين بشكل خاص، بفضل مجموعة من الميزات التي تجمع مزيج من التصميم العام والفردي المرتكز على الاعتماد من خلال نظام متعدد السلاسل يمكن للمستخدمين استخدام هيتاتشين لكل تفضيلات «بلوك تشين» العامة والخاصة.