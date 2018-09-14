«أرامكو»: تقارير الاستحواذ على حصة في «سابك» مجرد تكهنات

المصدر: الرياض - وكالات

قالت شركة أرامكو السعودية على تويتر أمس، إن ما تداولته وسائل الإعلام من تقارير في الفترة الأخيرة عن صفقة الاستحواذ المحتملة على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) «مجرد تكهنات».

وأضافت الشركة «ستقوم أرامكو السعودية بتوضيح التفاصيل في الوقت المناسب»، دون أن تحدد التقارير التي تشير إليها أو وسائل الإعلام المعنية.

كانت مصادر مصرفية أبلغت رويترز هذا الشهر أن أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم، تجري محادثات أولية مع بنوك بخصوص تمويل محتمل تصل قيمته إلى 70 مليار دولار لدعم استحواذها على حصة أغلبية في شركة سابك السعودية المنتجة للبتروكيماويات.