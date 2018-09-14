«ديلويت» تعزز فريق استشارات المخاطر في المنطقة بـ 4 شركاء جدد

المصدر: دبي - البيان

أضافت «ديلويت» 4 شركاء جدد ومديراً مسؤولاً إلى قادة خدمات استشارات المخاطر في منطقة الشرق الأوسط، لمواكبة دعم عملائها في بناء منظمات تتمتع بالخبرة للمكافحة الذكية للمخاطر وتحويل وظائف إدارة المخاطر من أنشطة تركز على حماية القيمة إلى أنشطة تتخلل الجهود التنظيمية لخلق القيمة.

وتتوافق استثمارات «ديلويت» الهادفة لضم مهنيين بمراكز قيادية مع إيمانها بالأهمية الاستراتيجية الطويلة الأمد لمنطقة الشرق الأوسط وإمكاناتها.

وقال عمر الفاهوم، الرئيس التنفيذي لديلويت الشرق الأوسط: «تتمثل استراتيجية ديلويت في مواصلة الاستثمار بالشرق الأوسط وضم شركاء وقادة من النساء والرجال، يتمتعون بسنوات طويلة من الخبرة والممارسة المهنية في كل القطاعات، حصلوا عليها من خلال تنفيذ مشاريع في أنحاء العالم.

لهذه الغاية، لقد سخرنا استثمارات كبيرة في مجال الاستشارات والضرائب والمخاطر والعروض الاستشارية الرقمية لجذب وتوظيف ونقل عدد كبير من شركائنا في شبكة ديلويت، لتعزيز خدماتنا لعملائنا في الشرق الأوسط».

وأفاد هاني خوري، الشريك المسؤول عن خدمات استشارات المخاطر في ديلويت الشرق الأوسط: «توفر بيئة الأعمال اليوم العديد من الفرص الهامة، إلا أن الشركات ستخسر بالملايين جراء عدم قدرتها على مجابهة العديد من المخاطر في أعمالها بما في ذلك المخاطر المالية والتنظيمية، ومخاطر السمعة والمخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والإلكترونية».