مليون حاوية نُقلت بين مطاري دبي وآل مكتوم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الإمارات للشحن الجوي» أنها نقلت الحاوية رقم مليون من خلال خدمة النقل البري بالشاحنات بين مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين.

وتتيح خدمة الشاحنات النقل السريع للبضائع بين طائرات الركاب في مطار دبي الدولي وطائرات الشحن في مطار آل مكتوم الدولي.

وكانت الإمارات للشحن الجوي قد أطلقت خدمة النقل البري بالشاحنات في أبريل 2014، عندما بدأت أولى رحلات طائرات الشحن من مطار آل مكتوم الدولي. وتشغل الناقلة بين المطارين على مدى الساعة أسطولاً مكوناً من 49 شاحنة، بما في ذلك 12 شاحنة مبردة للبضائع الحساسة للحرارة.

وقال هنريك أمباك، نائب رئيس أول عمليات الشحن العالمية في طيران الإمارات: «يمثل نقل مليون حاوية خلال أربع سنوات فقط عبر خدمة الشاحنات، التي تعد بمنزلة حزام افتراضي، دليلاً على الدور الحيوي الذي تؤديه هذه الخدمة ضمن الخدمات الشاملة والمتنوعة التي توفرها الإمارات للشحن الجوي».

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