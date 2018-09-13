تسعير صكوك «أبوظبي الإسلامي» و«الهلال»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت بلومبرغ أن صكوك بنك أبوظبي الإسلامي البالغ قيمتها 750 مليون دولار، تم تسعيرها بنسبة 7.125%. وأصدر البنك تلك الصكوك من أجل رفع رأس ماله من الطبقة الأولى، وهي من نوع صكوك المضاربة.

ويذكر أن تصنيف بنك أبوظبي الإسلامي من وكالة موديز إيه 2، ومن وكالة فيتش إيه+، والتصنيف المتوقع للصكوك بي1 من موديز. وسوف تدرج الصكوك في بورصة إيرلندا.

وأضافت بلومبرغ أن أسعار صكوك بنك الهلال البالغة قيمتها 500 مليون دولار تزيد بمقدار 148 نقطة أساس على أسعار شهادات الدين، وتستحق بعد خمس سنوات. من المتوقع أن تحصل الصكوك على تصنيف إيه 2 من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة وعلى إيه+ من وكالة فيتش. وتستحق الصكوك في سبتمبر 2023.