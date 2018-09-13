«مرسيدس-بنز» تفتتح منشأة تدريبية في مدينة دبي للإنتاج

المصدر: Ⅶدبي - البيان

افتتحت مرسيدس-بنز مركزها العصري الجديد للتدريب في مدينة دبي للإنتاج، المحور التجاري الرائد للإنتاج والابتكار وإحدى المناطق الحرة التابعة لمجموعة تيكوم. وأنشأت شركة مرسيدس-بنز الشرق الأوسط (MBCME) ودايملر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسيارات التجارية المركز للمساهمة في الارتقاء بالدورات التدريبية التي يقيمها الموزعون والوكلاء المعتمدون في المنطقة وفق أرقى المعايير العالمية.

وجرت فعالية حفل الافتتاح الرسمي لمركز مرسيدس-بنز المبتكر أول من أمس بحضور أهم الموظفين وأصحاب المنفعة. وتبلغ مساحة المركز 32.000 متر مربع، وهو مصمم خصيصاً لتوفير أرقى خدمات التدريب لعدد كبير من أفراد طاقم العمل في أقسام تشمل الإدارة والمبيعات وخدمات العملاء.

وقال ماجد السويدي، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإعلام: «تمتلك مرسيدس-بنز تاريخاً مشرّفاً في صناعة السيارات ويسرنا إطلاق هذه المنشأة المبتكرة في مدينة دبي للإنتاج، إحدى المناطق الحرة التابعة لتيكوم. ويساهم الابتكار والتقنيات والتطوير في توفير الركائز الأساسية التي تتيح للشركة احتلال مكانة رائدة في السوق».

دورات

وقال بابلو سوتو، رئيس قسم التدريب في شركة مرسيدس-بنز الشرق الأوسط (MBCME): «نلتزم بإقامة دورات تدريبية فريدة من نوعها لجميع موظفي دايملر تحت سقف واحد في مركزنا الجديد. ومن خلال برامج التدريب والتأهيل، سنتمكن دون أدنى شك من الحفاظ على أرقى المعايير المتبعة في مختلف أرجاء العالم ومن تعزيز أفضل المهارات التقنية المتخصصة لجميع موظفي دايملر في هذه المنطقة».