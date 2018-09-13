روتانا تحرز جائزة «أفضل شركة للعام» ضمن جوائز «جلف بزنس 2018»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حصدت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، جائزة «أفضل شركة للعام»، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز «جلف بزنس» للعام 2018.

وقد تسلم غاي هاتشينسون الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا هذه الجائزة المرموقة بالنيابة عن الشركة خلال الحفل الذي أُقيم مؤخراً في دبي. وحضر حفل توزيع الجوائز شخصيات رفيعة المستوى من مختلف القطاعات في المنطقة. وقال غاي هاتشينسون الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا: «نؤكد بأننا سنبقى ملتزمين بتقديم تجارب استثنائية للضيوف مع الحفاظ على قيمنا الجوهرية التي ارتقت بروتانا إلى مكانتها الريادية اليوم». تدير روتانا حالياً 64 فندقاً في 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وتمتلك مجموعة من الفنادق قيد الإنشاء تبلغ 42 فندقاً في أسواق مختلفة.