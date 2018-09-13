3.2 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

المصدر: Ⅶدبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي أكثر من 3.2 مليارات درهم، وكانت أبرزها رهونات بقيمة مليار و665 مليون درهم من خلال 186 إجراء.

حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 586 مبايعة بقيمة مليار و569 مليون درهم، منها 90 مبايعة للأراضي بقيمة 902 مليون درهم و496 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 667 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 371 مليون درهم فى منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 133 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كونها أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها مليار و665 مليون درهم منها 78 رهون أراض بقيمة مليار و400 مليون درهم و108 رهونات فلل وشقق بقيمة 265 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 400 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 356.2 مليون درهم.

تصرفات أمس

وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.379 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 146 مبايعة بقيمة 886 مليون درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 689 مليون درهم و113 مبايعة للشقق الفلل بقيمة 197 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 371 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 133 مليون درهم فى منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وقد تصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كونها أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 493 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 451 مليون درهم و39 رهن فلل وشقق بقيمة 42 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 351 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 32 مليون درهم.