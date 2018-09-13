داماك العقارية تطرح مجموعتها الأحدث من فلل جست كافالي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت «داماك العقارية» عن طرح مجموعتها الخاصة من الفلل الفاخرة من خلال عرض حصري لفلل «جست كافالي» في الفترة بين يومي 15-17 سبتمبر الحالي.

ويأتي إطلاق الفلل ليشكل فرصة مثالية أمام قطاع العقارات الفاخرة للتعرف إلى مستويات جديدة من الفخامة والتألق مع إطلاق مبيعات المرحلة الثانية من فلل «جست كافالي» يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل.

وستقدم الفلل المعروضة باقة متميزة من التصاميم المتقنة والفريدة من نوعها التي تتجاوز بروعتها كل التوقعات.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في «داماك العقارية»: «تجسد فلل «جست كافالي» التناغم الأمثل بين أحدث صيحات الموضة وأنماط الحياة الفاخرة، وتشكل مثالاً ساطعاً عن التزامنا الراسخ بتقديم منازل الأحلام وأنماط حياة لا تضاهى.

ويسرنا تقديم عرض مفصل عن هذه التصاميم الرفيعة إلى عملائنا الكرام ممن فاتتهم الفرصة الأولى للاستثمار في هذه الفلل الفاخرة». وتم تجهيز الفيلا المخصصة كنموذج عن التصاميم والمتاحة للعرض الخاص على مدى 3 أيام، بأفخر أنواع الأقمشة الحريرية والمخملية التي تتزين بها المساحات الداخلية الفخمة. وتبدأ أسعار فلل «جست كافالي»، التي تقع ضمن مشروع «أكويا أكسجين»، من 1.35 مليون درهم وتبلغ تعرفة الحجز 7% فقط من ثمن الفيلا الواحدة.

وللاطلاع على عرض حصري للمجموعة الأحدث من الفلل المتاحة، يمكن للمستثمرين زيارة مراكز البيع التابعة لشركة «داماك العقارية» في دبي بما في ذلك برج «بارك تاورز» في مركز دبي المالي العالمي، و«أوشن هايتس» في دبي مارينا أو مشروع «داماك هيلز».

وتتيح فلل «جست كافالي» لقاطنيها وصولاً سهلاً إلى العديد من المرافق المتوفرة داخل مشروع «أكويا أكسجين».