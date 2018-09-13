إطلاق مبادرات راشد المعلا للأعمال في أم القيوين

المصدر: Ⅶأم القيوين ــ وام

أطلق الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين «مبادرات الشيخ راشد بن سعود المعلا للأعمال»، التي تم من خلالها إطلاق بوابة ذكية للخدمات التأمينية «بوابة رعاية الذكية»، بدعم من المجلس لخدمة قطاع الأعمال وتحفيز دمج التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال حضور الشيخ أحمد بن سعود توقيع اتفاقية دعم وشراكة استراتيجية بين حكومة أم القيوين وعدد من شركان التأمين بهدف توفير معلومات مفصلة حول أنواع وتغطيات وثائق التأمين للشركات والمستثمرين في إمارة أم القيوين. وتم اطلاق المبادرة بحضور الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس الدائرة المالية وعدد من كبار المسؤولين.

رؤية أم القيوين

من جهته، ثمن الشيخ سيف بن راشد المعلا إطلاق مبادرات راشد بن سعود المعلا للأعمال، التي تواكب تطلعات وأهداف رؤية أم القيوين.

وأضاف إن هذه المبادرات تؤكد توجه الحكومة نحو ابتكار نماذج عمل تواكب التطورات العالمية وتسهم في تنوع مصادر الدخل وإنعاش قطاعات العمل المختلفة.

وتم خلال الحدث إطلاق بوابة الرعاية الذكية للتأمين بدعم من المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وبشراكة استراتيجية مع الدوائر المحلية وشركات من القطاع الخاص بدولة الإمارات.

وجرى توقيع اتفاقية دعم وشراكة استراتيجية بين كل من دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والمنطقة الحرة بأم القيوين وشركة تكافل الإمارات للتأمين وشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين وشركة «صحتك إنك»، وتهدف إلى توفير معلومات مفصلة حول أنواع وتغطيات وثائق التأمين للشركات والمستثمرين في إمارة أم القيوين من خلال بوابة «رعاية الذكية» التي تقوم بتحليل بيانات الطلب وإرسالها لشركات التأمين من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تحديات مستقبلية

وأكد حميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن التحديات المستقبلية هي معادلة نتيجتها النجاح وذلك من خلال خلق وتوفير بيئة عمل تمكن القطاع الحكومي المحلي من التعاون مع القطاع الخاص في إيجاد حلول مبتكرة وريادية تسهم في دعم أهداف حكومة أم القيوين واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في الابتكار وريادة الأعمال.

من جهته، أشار منصور سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين إلى أن التطور في الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال يجب أن يشمل أيضا تطورا في خدمات تطوير وإنجاز الأعمال والمسؤولية المجتمعية وسعادة المتعاملين.

وقال محمد الهواري المدير التنفيذي بشركة تكافل الإمارات للتأمين إن الشركة خطت خطوات كبيرة على طريق الاستثمار بمجال تكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التأمين، وهذا ما يحفزنا دوما على المشاركة والمساهمة في المبادرات والابتكارات الجديدة في هذا المجال ورعاية أحدث هذه المبادرات التي ستعمل تكافل الإمارات مع الجهات المشاركة على تطويرها بشكل دائم.

وأكد الدكتور سيف الجيبجي رئيس مجلس إدارة شركة «صحتك إنك» أن الشركة وبعد نجاحها العام الماضي في إطلاق وتنفيذ بوابات تأمين ذكية على مستوى دولة الإمارات تشارك اليوم بخبراتها في هذا المجال، وأضاف إن إطلاق بوابة رعاية الذكية ضمن مبادرات راشد بن سعود المعلا للأعمال اليوم يعد دعوة للشركات العالمية والمحلية العاملة ضمن مجال التأمين والتكنولوجيا المالية للمشاركة في رؤية أم القيوين.

حضر توقيع الاتفاقية سلطان سعيد المدير التنفيذي للمنطقة الحرة بأم القيوين وعمر إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة جلوبال فينتشرز الإمارات وأندرو سميث الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين وعدد من المسؤولين.

دعم متواصل

قال الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا إن إطلاق مبادرات راشد بن سعود المعلا للأعمال يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة أم القيوين بمختلف جهاتها لقطاعات الأعمال المتنوعة والحرص على توفير بيئة استثمار وعمل مستدامة وذات قيمة مضافة وتكلفة منخفضة في الإمارة.