60 مزوّداً عقارياً باكستانياً يقومون بعرض عقاراتهم في دبي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تشهد دبي استضافة «معرض العقارات الباكستاني» للمرة الثانية في خلال الفترة من 14 و15 من سبتمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي، وينظم المعرض موقع «زمين.كوم» لعرض العقارات الواقعة في باكستان على نطاق عالمي مرةً أخرى، ونظم الموقع إلى الآن نحو 14 معرضاً عقارياً في كل من؛ لاهور وكراتشي وإسلام أباد ودبي إلى يومنا هذا.

ومن المقرر أن يتم عقد هذا الحدث على نطاق أوسع في هذا العام، مع أكثر من 60 مزوّداً عقارياً سيقومون بعرض عقاراتهم من جميع أنحاء باكستان. وسيضم المعرض مشاريع ومطورين ووكلاء عقاريين من لاهور، وكراتشي، وإسلام أباد، وبيشاور، وملتان، وكجرانوالا، وفيصل أباد وجوادر، وغيرها من المناطق، حتى يتمكن الباكستانيون من جميع أرجاء البلاد من العثور على ما يبحثون عنه.

وافتتح سلطان بطي من مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المعرض في عام 2017. بينما حظي المعرض بزيارة كل من معظم خان، السفير الباكستاني في الإمارات، والشيخ عبد العزيز بن جمال القاسمي من الشارقة.

شهد المعرض في العام الماضي حضور أكثر من 14000 باكستانياً في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك للتفاعل مع 50 من المزوّدين العقاريين الذين تواجدوا من مختلف أنحاء باكستان لعرض مشاريعهم العقارية وخدماتهم من خلال هذا الحدث؛ الذي قام بدوره بترسيخ مكانته كأكبر فعالية باكستانية.

وقال زيشان علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة زمين.كوم: «تعد الفعالية القادمة من معرض العقارات الباكستاني مصدر فخر كبيراً لـموقع «زمين.كوم»، كما ويعتبر مركز دبي التجاري العالمي أحد أرقى الأماكن في المنطقة. يفتح المعرض أبوابه للفئة الأفضل على الإطلاق من جميع أنحاء العالم، ونحن فخورون كوننا من خبراء باكستان عندما يتعلّق الأمر بمعارض العقارات هناك».