«روكوس نتوركس» تحصل على شهادة الاعتماد CBRS

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت روكوس نتوركس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة آريس العملاقة للاتصالات ومقرها الإقليمي دبي، أمس عن حصولها كأول شركة مزودة لتقنيات وخدمات الاتصالات على شهادة خدمات الشبكات اللاسلكية عريضة النطاق للمواطنين CBRS من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، التي تغطي كافة حزمة منتجات الشركة من نقاط الوصول التي تعمل على تردد 3.5 غيغا هرتز بموجب علامتها التجارية OpenG™.

ويعد هذا الاعتماد نقلة نوعية، وإنجازاً كبيراً نحو عمليات التطبيق التجارية على نطاق خدمات الشبكات اللاسلكية عريضة النطاق للمواطنين CBRS المتعلقة بشبكات LTE الخاصة بالمؤسسات، وتعزيزاً لأداء شبكات شركات توريد الخدمات.

ومن التطبيقات التي تستعين بتقنيات خدمات الشبكات اللاسلكية عريضة النطاق للمواطنين خدمة كاميرات مراقبة واسعة النطاق، ونقاط البيع عبر الأجهزة المحمولة، وآليات نقل البيانات عن بعد إلى جهات الاتصال الحساسة وشبكات الـ LTE الخاصة.

كما تعمل خدمات الشبكات اللاسلكية عريضة النطاق للمواطنين على تحسين مستوى التغطية وقوة البث اللاسلكية على نطاق واسع، ما يجعلها الخيار المثالي لتلبية متطلبات الربط اللاسلكي داخل المباني، والميادين العامة، ومع تقنيات إنترنت الأشياء الصناعية، وذلك في ظل عالم يشهد محدودية في انتشار طيف الشبكات، وتنامياً في الطلب على البيانات.

وقال كريس ديباي، المحلل التقني لدى شركة 650 غروب الاستشارية: «نظراً لاجتيازها أكثر من 20 تجربة اختبارية تقنية في مجال تقديم خدمات الشبكات اللاسلكية عريضة النطاق للمواطنين، وباعتبارها الشركة الأولى من نوعها التي تحصل على شهادة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية في مجال نقاط الوصول الخاصة بخدمات الشبكات اللاسلكية عريضة النطاق للمواطنين، أضحت شركة روكوس نتوركس وبكل تأكيد الأولى عالمياً في هذا المجال.

وستفتح هذه التقنية الباب واسعاً أمام حالات الاستخدام الجديدة لعمليات الربط الشبكي والأتمتة والتغطية الخلوية الداخلية والخارجية».

من جانبه، قال إيان وايتينغ، رئيس شركة روكوس نتوركس: «يعد هذا الإنجاز الهام أحد المراحل النهائية قبل أن تصبح عمليات التطبيق التجارية لخدمات الشبكات اللاسلكية عريضة النطاق للمواطنين أمراً واقعاً.

وباعتبارنا من الشركات الرائدة عالمياً في توريد خدمات الشبكات، فإننا سنتيح للمؤسسات إمكانية نشر وإدارة شبكات الـ LTE الخاصة بهم، وذلك بسهولة وبساطة نشر شبكة الواي فاي Wi-Fi. في حين ستمكن حزمة حلول OpenG LTE العملاء، على امتداد مختلف القطاعات والصناعات الرئيسية، من استثمار هذا الطيف».