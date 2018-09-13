«اقتصادية عجمان» تتعاون في تنظيم نقل وتخزين البضائع

المصدر: عجمان - البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في مقرّها الرئيسي أمس، مذكرتي تفاهم مع كل من شركة «تاد لوجستيك TAD» وشركة «الشمالي العالمية لخدمات الشحن SIFCO».

ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من حرص الدائرة على تقديم خدماتها، وفق معايير الخدمة الحكومية المتميزة ورفع جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمتعاملين، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وقع الاتفاقيتين عبدالله بن ناصر النعيمي، مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة، ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية وراجيش كوتيتشي بصفته مدير عام شركة تاد لوجستيك، وناصر كوتي المدير العام لشركة الشمالي العالمية لخدمات الشحن، بحضور كبار المسؤولين.

وقال النعيمي: «يهدف هذا التعاون إلى إدارة وتنظيم وتبسيط عمليه نقل وتخزين البضائع الفاسدة والمقلدة والمغشوشة، التي تتم مصادرتها من قبل مفتشي الدائرة، بما يضمن الحفاظ عليها من الضياع أو التلف أو السرقة أو غيرها من الأضرار، وحددت الاتفاقية الالتزامات المترتبة والمهام المنوطة بجميع الأطراف حول كيفية التعاون لتقديم الخدمات بالمستوى المتفق عليه، كذلك توزيع الأدوار والمسؤوليات وتحديد فرق العمل، فضلاً عن توثيق الإجراءات».

وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان الى حماية المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم حيث تقوم بإعداد وتطبيق الخطط والسياسات التي تهدف إلى خلق بيئة سليمة وآمنة للمستهلكين، كما تعمل على تنظيم العديد من البرامج والأنشطة التوعوية لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الغش التجاري.