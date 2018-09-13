دبي بين أهم مراكز المال العالمية

المصدر: Ⅶدبي ـ أشرف رفيق

احتلت دبي المركز الأول إقليمياً وتقدمت 4 مراكز عالمياً لتحتل المرتبة 15 على مؤشر مراكز المال العالمية الصادر عن مؤسسة زي ين الصينية الدولية البحثية، غير أن دبي حازت المركز السابع عالمياً في فئة البنية التحتية، والمركز التاسع في فئة الموارد البشرية وتطور المناخ المالي معاً و11 في فئة بيئة الأعمال، ثم المركز 14 في فئة الشهرة العالمية. وحلّت دبي في المركز الثامن من حيث تطور قطاع البنوك والتاسع من حيث الخدمات المهنية والمركز الخامس عشر في كل من إدارة الاستثمار والتأمين.

كما وضع التقرير دبي الى جانب مدينة شيكاغو الأميركية على أنهما من أهم مراكز المال العالمية الديناميكية أو سريعة التطور.

ووضع المؤشر مدينة أبوظبي ودبي أيضاً من أهم مراكز المال العالمية الرائدة وخص بالذكر سوق أبوظبي العالمي على أنه من أهم التطورات في المدينة.

وجاءت أبوظبي في المركز التاسع إقليمياً والسادس والعشرين عالمياً على نفس المؤشر.

وأوضح التقرير أن دبي سجلت أكبر تقدم في مراكزها على المؤشر الحالي رقم 24 للعام 2018، مقارنة بالمؤشر السابق رقم 23 للعام الماضي وتقدمت 4 مراكز مقارنة بمؤشر العام الماضي عندما كانت في المركز التاسع عشر متقدمةً على مدن مالية عريقة مثل جنيف وشيكاغو ولوس انجليس وفانكوفر وباريس وسيول وأمستردام كما تقدمت 13 نقطة من حيث التقييم، من 709 العام الماضي إلى 722 في المؤشر الحالي.

وتقدمت أبوظبي 3 نقاط من 683 نقطة في المؤشر الماضي إلى 686 على المؤشر الحالي.

وتقدمت نيويورك في المؤشر لتنتزع المركز الأول من لندن، التي حلت في المركز الثاني وجاءت هونغ كونغ وسنغافورة وشنغهاي وطوكيو وسيدني وبكين وزيوريخ وفرانكفورت في المراكز من الثالث إلى العاشر على الترتيب.