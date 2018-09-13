رحلات جوية مباشرة من لوكسمبورغ إلى رأس الخيمة

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أمس، عن اختيار الإمارة كأحدث وجهات السفر للرحلات الجوية من قبل شركة «لوكس ايرتورز» (LuxairTours) الأوروبية الرائدة في مجال تنظيم الجولات السياحية. فاعتباراً من 24 أكتوبر 2018 ستبدأ الشركة بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار رأس الخيمة كل يوم أربعاء، ما يتيح للسياح القادمين من الأسواق الأوروبية رحلة مباشرة وأكثر سهولة إلى واحدة من أسرع وجهات العطلات نمواً في المنطقة. هذا وقد تم الإعلان رسمياً عن إطلاق المسار الجديد خلال الجولة الترويجية الأوروبية التي نظمتها الهيئة في لوكسمبورغ.

وتحظى إمارة رأس الخيمة بجاذبية قوية كوجهة سياحية متميزة للمسافرين الدوليين، حيث تمثل الأسواق الدولية نسبة قدرها 66٪ من إجمالي زوار الإمارة في النصف الأول 2018. وفي إطار استراتيجيتها «الوجهة 2019»، كثفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة من جهودها الترويجية في أوروبا بهدف استعراض الخيارات المتنوعة التي توفرها الإمارة أمام جمهورها المستهدف في الأسواق الرئيسية.

شراكات استراتيجية

وقال هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «يسعدنا أن نشهد هذا النمو المتزايد في حجم الشراكات الاستراتيجية التي تربطنا مع أبرز الشركات في قطاعات الطيران والسفر حول العالم، في الوقت الذي نمضي فيه بخطوات ثابتة نحو تجاوز توقعاتنا باستقبال مليون زائر هذا العام. ومن هذا المنطلق، نتطلع قدماً إلى هذه الشراكة طويلة الأمد مع «لوكس ايرتورز» (LuxairTours) وكلنا ثقة بأنها ستسهم بدور محوري في رفع أعداد الزوار الدوليين إلى الإمارة».

من جانبه، قال ألبرتو كونكيل، نائب الرئيس التنفيذي للرحلات والمبيعات لدى شركة «لوكس ايرتورز»: «نفخر في «لوكس ايرتورز» (LuxairTours) بإضافة إمارة رأس الخيمة إلى قائمة وجهاتنا السياحية لنكون بذلك أول ناقلة أوروبية غربية توفر رحلات مباشرة إلى هذه الوجهة الاستثنائية من قلب أوروبا. وتأتي هذه الرحلة لتتيح لعملائنا فرصة الإقامة في مجموعة من أجمل الفنادق وسط بيئة ساحرة تحافظ على أصالتها الطبيعية، ونحن على ثقة بأن هذه الوجهة الجديدة والمتنوعة التي تقدمها «لوكس ايرتورز» (LuxairTours) لعملائها ستكون بمثابة قصة نجاح متميزة وبداية مثالية لشراكة وطيدة طويلة الأمد».

وفي مطلع الشهر الجاري، دشّن مطار رأس الخيمة الدولي منطقة التسوق الجديدة في السوق الحرة في أعقاب عمليات تحديث وتجديد شاملة لمواكبة النمو الذي شهدته أعداد المسافرين في غضون الأعوام القليلة الماضية، محسناً بذلك تجربة السفر الإجمالية لزوار الإمارة من مختلف أنحاء العالم.

وأثناء جولتها في لوكسمبورغ، استعرضت الهيئة محفظة المعالم السياحية والثقافية والترفيهية المتنامية التي تتمتع بها الإمارة بحضور أبرز شركات الرحلات السياحية ووسائل الإعلام. وعلاوة على ذلك، قدمت الهيئة لمحة عن الباقة الواسعة التي توفرها الإمارة من أنشطة وتجارب متنوعة بدءاً من الأنشطة التراثية والثقافية إلى الرياضية والمغامرات الشيقة والشاطئ الخلاب والصحراء الذهبية والجبال الشاهقة، والمنتجات السياحية الجديدة المزمع إطلاقها.

أبرز الفنادق

وفي هذا الإطار، وقعت «لوكس ايرتورز» (LuxairTours) اتفاقيات مع عدد من أبرز الفنادق الفاخرة في رأس الخيمة لتوفر للزوار تشكيلة جذابة من الباقات التي تضم عروضاً على الإقامة والتجارب والمغامرات المشوقة مثل تجربة التحليق عبر أطول مسار انزلاقي في العالم. وبشريطها الساحلي الممتد على طول 64 كيلومتراً، ومناظرها الصحراوية الخلابة واحتضانها لأعلى قمة جبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعد إمارة رأس الخيمة واحدة من الوجهات الأكثر تنوعاً في المنطقة لقضاء عطلات ملؤها المرح والمغامرات المشوقة تحت أشعة الشمس الدافئة.

وفي الوقت الراهن، يستقبل مطار رأس الخيمة الدولي رحلات مباشرة عارضة ومجدولة من مختلف الوجهات العالمية بما فيها: القاهرة، وإسلام أباد، وجدة، ولاهور، وبيشاور، وكاليكوت، وكاتوفيتشي، وبوزنان، ووارسو، وروكلو، وبراغ وموسكو، إضافة إلى لوكسمبورغ.