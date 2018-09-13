فندق كانال سنترال الخليج التجاري يتبنى نهجاً ابتكارياً في تصميم المساحات

المصدر: دبي- البيان

يتبني فندق كانال سنترال الخليج التجاري نهجاً ابتكارياً في تصميم المساحات وتخطيطها، ويوفر هذا الفندق الفاخر فئة 5 نجوم، والذي تم افتتاحه حديثاً خيارات رائعة من مرافق الاجتماعات من الطراز الأول. وتعد هذه المرافق المجهزة بأحدث التقنيات مثالية للفعاليات المؤسسية والاجتماعية الصغيرة منها والمتوسطة.

وقال شادي داود، مدير عام فندق كانال سنترال الخليج التجاري: «إن الطلب على المرافق الصغيرة والمتوسطة يتسم بالقوة في دبي بشكل خاص، ولذا يتمتع فندق كانال سنترال الخليج التجاري بمكانة راسخة، تؤهله لتلبية احتياجات هذا القطاع. كما أننا نعرض خيارات ممتازة من مرافق الاجتماعات المتنوعة والمساحات المرنة لتلبية كل التوقعات وكل الفعاليات والأنشطة».