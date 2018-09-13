مؤتمر في دبي يبحث التوجه نحو وظائف المستقبل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تستضيف دبي لأول مرة أعمال مؤتمر يناقش إدارة الموارد البشرية الخضراء، وذلك خلال المؤتمر الـ20 لإدارة الموارد البشرية الخضراء بدول مجلس التعاون الخليجي.

يقام هذا الملتقى المهم للتباحث حول استراتيجيات المؤسسات ودور المسؤولين والتنفيذيين في قيادة إدارات الموارد البشرية الخضراء والتوجه نحو وظائف المستقبل وتطوير الهيكل التنظيمي لإدارات الموارد البشرية الخضراء لمواجهة التحديات في ظل التقنيات الحديثة، وذلك في سياق إدارة استراتيجيات عصر التمكين المؤسسي الحديث، نحو تحديد المسار المستدام لإدارات الموارد البشرية وتطوير المنظومة المؤسسية لإدارة قيادة التغيير في مواجهة تحديات العولمة، لدعم مستقبل تطوير الابتكار المؤسسي والكفاءة في استدامة الأعمال الخضراء.

وقال علي الكمالي، مدير عام داتاماتكس الجهة المنظمة للمؤتمر، إنه تزامناً مع انعقاد المؤتمر يتم تنظيم ورش وبرامج عمل للتنفيذيين على مدار يومين، تختتم بانعقاد المؤتمر العام يوم 20 سبتمبر، الذي يسهم في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات نحو تطوير العنصر البشري، وتحقيق الغايات الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية بمشاركة المسؤولين والتنفيذيين وقيادة إدارات الموارد البشرية، إلى جانب المتحدثين الإقليميين والعالميين في هذا المجال.

وأضاف أن هذه البرامج سوف تقدم من قبل الخبراء والاستشاريين، حيث تبحث إدارة مشاركة الموارد البشرية في الاستراتيجية المؤسسية، وإدارة استشراف المستقبل، وإدارة المواهب وتخطيط التعاقب الوظيفي، وإدارة السياسات والدراسات الحديثة للموارد البشرية، حيث يتم تدريب المشاركين على أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات المؤسسية في الأنظمة الإدارية والتقنية المتقدمة، والمناهج التدريبية المدعمة بأحدث تطورات المعارف والمهارات لرفع مستوى تكامل منظومة الموارد البشرية.

وأشار الكمالي إلى أن رؤية المؤتمر تستهدف تزويد التنفيذيين بالخبرات التخصصية اللازمة للنجاح في هذه المجالات، انطلاقاً من أهمية الدور الاستراتيجي لتعزيز الاستراتيجيات المؤسسية نحو بناء منظومة متكاملة تستشرف مستقبل التطوير المؤسسي، وتشجيعاً لتطوير ممارسات الموارد البشرية الخضراء في خلق ميزة مؤسسية تنافسية تدعم الاستراتيجيات الإدارية الحديثة، وفقاً لأفضل ممارسات التميز المؤسسي لتحقيق الأهداف المؤسسية ومواكبة أحدث المتغيرات العالمية.

كما دعا جميع المؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة إرسال شخص على الأقل من الموارد البشرية للاستفادة من المواضيع التي ستطرح خلال المؤتمر.

وفي السياق ذاته أعلن معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز عن تكريم ثلاث جهات مؤسسية للفوز بجائزة الشرق الأوسط لتميز إدارة الموارد البشرية الخضراء، نظراً لأهمية الدور الاستراتيجي لتعزيز وتمكين مرتكزات قيادة المؤسسات في ظل الاتجاه العالمي الحديث نحو إدارة الموارد البشرية الخضراء كونها استراتيجية رئيسة في مواكبة المتغيرات الحديثة في عصر التحول نحو استراتيجيات الموارد البشرية الخضراء، التي قامت بتطوير إدارة الموارد البشرية الخضراء الشاملة وتقديم أفضل ممارسات التميز في هذا الإطار، وذلك حسب معايير الجائزة الموضحة على الموقع الرسمي للمعهد.