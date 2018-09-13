تعاون مالي بين الجامعة العربية والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة

المصدر: القاهرة - البيان

وقعت جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية) والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تنمية التجارة البينية للدول العربية.

تم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم (102) والذي انعقد بمقر الجامعة في القاهرة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بتنمية التجـارة من خلال تعزيز القدرات التصديرية للرفع من مستوى التجارة العربية البينية.

وتمثل مذكرة التفاهم كذلك إطارا مناسبا للتنسيق المشترك بين الجامعة والمؤسسة بما يتوافق مع اختصاصات وإمكانات كل منهما لتصميم وتنفيذ برامج وأنشطة تساهم في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لدول جامعة الدول العربية بما يتلاءم مع أولوياتها واحتياجاتها في هذا المجال.

وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: «يُعد توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة للرفع من مستوى التعاون بين جامعة الدول العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من أجل بلوغ أهدافنا المشتركة والمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.