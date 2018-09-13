«كوليرز إنترناشيونال» تحصد 18 جائزة من «يوروموني» للعقارات 2018

المصدر: دبي- البيان

حصلت «كوليرز إنترناشيونال» - الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات الاستشارات العقارية - على جائزة «أفضل شركة استشارية بالتصنيف العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وذلك خلال الحفل السنوي المرموق لتوزيع جوائز «يوروموني» للعقارات 2018. تعد هذه السنة السابعة على التوالي التي تحصل فيها «كوليرز إنترناشيونال» هذه الجائزة؛ فقد حصدت هذا العام 18 جائزة تقديرية، تتضمن جائزة «أفضل شركة استشارية بالتصنيف العام» في كل من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال جون ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة كوليرز إنترناشيونال «نحن سعداء لحصولنا على هذه الجوائز، التي تدل على التقدير الذي يحمله لنا العملاء والزملاء في القطاع، على حد سواء، وكما تشير أيضاً إلى مكانتنا كأفضل شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام السابع على التوالي، الأمر الذي يمثّل إنجازاً غير مسبوق، تفخر به شركة كوليرز إنترناشيونال».

وأضاف «نحن نؤمن تماماً بأن جودة خدماتنا تنبع من الخبرة الواسعة والمهارات التي يتمتع بها خبراؤنا، وسوف يواصل فريق العمل في الشركة، تركيزه على هدفه الرئيس، الذي كان وسيظل دائماً، هو تقديم أعلى درجات الخدمة لتحقيق النجاح للعملاء».